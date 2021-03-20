مطار برلين يواصل الحصول على الدعم الحكومي إذا دعت الحاجة

قال المساهمون في الشركة المشغلة لمطار برلين الجديد، إن المطار سيواصل الحصول على الدعم الحكومي سواء من ولاية براندنبورج أو الحكومة الاتحادية إذا دعت الحاجة.

ويعتمد هذا الدعم على تخصيص البرلمانات للأموال اللازمة له.

وكان المساهمون في شركة مطار برلين عقدوا اجتماعا اليوم، لمنافشة التزامات الشركة. وبحسب ماتياس كولاتس رئيس لجنة الشؤون المالية في مجلس شيوخ برلين فإنه بمجرد الانتهاء من المراجعة المحاسبية للقوائم المالية للشركة عن عام 2020 وإقرارها سيحدد المديرون ما إذا كانت هناك حاجة للحصول على تسهيلات مالية.

وقالت الشركة المشغلة للمطار إنها تحتاج إلى حوالي 1.9 مليار يورو (2.26 مليار دولار) بحلول 2025، منها 1ر1 مليار يورو لسداد جزء من ديونها. ويصل إجمالي ديون المطار المتعثر إلى حوالي 4.5 مليار دولار.

وقالت الشركة إنه نظرا للانخفاض الكبير في عدد الركاب الذين استخدموا مطار فيلي برانت خلال العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، فإنها لم تتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية.

وأضافت أنه إذا عاد عدد الركاب إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول عام 2025 سيتمكن المطار من العمل دون الحاجة إلى دعم الدولة.