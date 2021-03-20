جمعية الصحفيين العمانية تنظم أمسية عن صياغة المشهد الإعلامي

تنظم جمعية الصحفيين العمانية يوم الأربعاء المقبل أمسية بعنوان "تجربة الصحفيين العرب في صياغة المشهد الصحفي والإعلامي بالسلطنة"، بمشاركة عدد من القيادات ورؤساء مؤسسات صحفية وإعلامية عملوا بالسلطنة.

وسيشارك في الأمسية كل من عبدالله حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الأسبق، ومؤسس القسم الاقتصادي بجريدة عمان، والأستاذ فتحي سند رئيس تحرير أخبار الرياضة الأسبق والصحفي بجريدة عمان سابقا، والأستاذ أحمد أنور الصحفي المصري الذي كان يعمل بجريدة الوطن سابقا، والدكتور مجدي العفيفي الصحفي كان يعمل بجرائد الوطن والشبيبة سابقا، والأستاذ محمد الهواري الكاتب بأخبار اليوم والصحفي بجريدة عمان سابقا.

وسيتحدث الضيوف في الأمسية التي سيديرها سالم بن حمد الجهوري نائب رئيس الجمعية عن مرحلة عملهم كمشاركين في تأسيس المسيرة الصحفية والإعلامية في السلطنة وتجربتهم في السلطنة التي بوأت أغلبهم لتولي مناصب قيادية متقدمة عند عودتهم إلى مصر، إلى جانب ذكرياتهم خلال مسيرة عملهم الصحفي والإعلامي في عمان، وكيف تشكل المشهد الصحفي والإعلامي في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وكيف أثرت الصحافة العمانية في المشهد العربي، وتمكنها من إنتهاج خط الاعتدال والاتزان والحياد وتشكيل تجربة إعلامية جاذبة للقارئ ومسايرة للفكر السياسي العماني المتعاطي مع الأحداث، إلى جانب تمكن الصحافة العمانية من نقل المشهد التنموي الذي مرت به السلطنة خلال الخمسين عاما الماضية واستطاعتها في إكمال الإرث الصحفي العماني الذي أنطلق في النصف الأول من القرن الماضي عبر الصحافة العمانية المهاجرة وكيف استطاعت الصحافة والإعلام تغيير المشهد وقيادة الدولة إلى المكانة الحالية .