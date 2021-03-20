ضبط المتهم بإتيان أفعال منافية للآداب داخل إحدى حدائق الإٍسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط شخص؛ متهم بإتيان أفعال منافية للآداب، داخل إحدى الحدائق العامة، وتم توثيق الواقعة من خلال مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب".

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإٍسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا يفيد رصد رصدت المتابعة الأمنية، تداول مقطع فيديو على موقع "يوتيوب" يُظهر شخص يقوم بأفعال منافية للآداب.

توصلت تحريات المباحث، إلى تحديد هوية الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، حيث تبين أن محل إقامته محافظة الإسكندرية، وأن الفيديو تم تصويره وتسجيله داخل إحدى الحدائق العامة، بواسطة فتاة "لم يتم تحديدها".

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، فيما لم يتم التوصل إلى شخص مصور مقطع الفيديو، كمما تبين عدم ورود ثمة بلاغات أو تحرير محاضر في أقسام شرطة المحافظة حول الواقعة.

ووفقًا لبيان أمني، اليوم السبت، تم تحريز الفيديو، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.