كرم جبر: التحدى الأول للإعلام أن يكون مؤثرا فى السوشيال ميديا لحماية الرأى العام

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن التحدي الأول الذي يواجهه الإعلام المصري هو أن يكون مؤثرًا بدرجة أكبر من الحالية، خاصة مع ظهور الإعلام غير التقليدي المتمثل في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء أمس الجمعة، أن التحدي الكبير هو أن يكون الإعلام مؤثر في مواقع التواصل الاجتنماعي وليس العكس، ذاكرًا أن تلك المواقع تتميز بالسعرة ولكنها تفتقد إلى الدقة.

وأشار إلى ضرورة تطوير وسائل الإعلام لتصبح سريعة وتلاحق الخبر لحظة وقوعه، مضيفة أن تطوير المؤسسات الصحفية يتطلب البحث عن موارد جديدة استثمارية تغطي النشاط الصحفي، كما هو معملو بع في عديد من دول العالم.

وأوضح أن هناك بعض المؤسسات الصحفية تحاول حاليًا الاستثمارالثقافي للمواد الصحفية والإعلامية لديها، مشيرًا إلى تطبيقه لتجربة النشر متعدد الوسائط بمؤسسة الأهرام والتي كانت بمثابة غرفة صناعة أخبار كبيرة تغذي جميع أقسام الجريدة بالموضوعات والأخبار.

ولفت إلى تجربة التجديد بالتلفزيون المصري وتطوير برامج المنوعات والمرأة والإخبارية، ذاكرًا أن استمرار هذه التجارب سجني ثماره.

وتابع: «مشاكل الصحافة التي تعلق بالديون منذ أن أمم الرئيس جمال عبدالناصر الصحافة عام 1960، فتقرر أن الدولة تأخد الدولة الصحافة وتتحمل المرتبات والأعباء»، مضيفًا أن هناك مؤسسة صحفية كان لديها دين بقيمة 100 ألف جنيه وصل اليوم إلى 10 ملايين.

