مستشارة وزيرة الصحة: القاهرة والجيزة الأعلى في نسبة الإقبال على التطعيم ضد كورونا

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة للبحوث والتنمية الصحية، إن البطء في تبليغ المواطنين بمواعيد حصولهم على لقاحات كورونا يرجع إلى أن بعضهم لا يتمم إجراءات التسجيل على الموقع الإلكتروني، ما يؤدي إلى عدم إرسال رسائل نصية لهم.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء السبت، أن الوزارة أتاحت 40 مركزًا للتلقيح في المحافظات، ذاكرة أنه بنهاية الشهر الجاري يتم تطعيم 250 ألف مواطن من الفئات المستهدفة سواء أطقم طبية أو أصحاب أمراض مزمنة وكبار سن.

وأشارت إلى توجهيات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بزيادة عدد مراكز التلقيح بالمحافظات التي تشهد إقبالًا على التسجيل للتطعيم ضد كورونا، ذاكرة أن القاهرة والجيزة هما الأعلى في نسبة التسجيل والإقبال.

وأوضحت أنه يتم تطعيم ما يقرب من ألف إلى ألفين مواطن يوميًا بلقاح كورونا، مؤكدة أن الأعداد ستتضاعف خلال الفترة المقبلة بعد توافر كميات كبيرة من اللقاحات.