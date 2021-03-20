آلاف الكرواتيين يتظاهرون ضد إجراءات كورونا دون أقنعة واقية

جذبت الاحتجاجات ضد قيود فيروس كورونا آلاف الأشخاص في خمس مدن في أنحاء كرواتيا اليوم السبت، ونزل معظمهم إلى الشوارع دون ارتداء أقنعة الوجه.

وتجمع المتظاهرون، الذين وصف بعضهم مطلب وضع أقنعة واقية في البلاد بـ "الاستبداد"، في زغرب وأوسييك وسبليت ودوبروفنيك وشيبينيك.

ووفقا للإجراءات المطلوبة، يجب وضع الأقنعة عند التواجد في وسائل النقل العام، وكذلك في المتاجر والمستشفيات. كما يجب وضع قناع عندما يتعذر الحفاظ على مسافة 5ر1 متر بين الأشخاص في الهواء الطلق. ويحظر تناول الطعام داخل المطاعم.

وشهدت كرواتيا ارتفاعا طفيفا في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بعد تراجع كبير في كانون ثان/ يناير وشباط/ فبراير. وبحلول اليوم السبت، تم تسجيل متوسط يبلغ 1ر145 إصابة لكل 100 ألف شخص خلال الأيام السبعة الماضية.