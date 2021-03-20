قرار رفع الحد الأدنى لأجور كل العمال في قطر يدخل حيز التنفيذ

دخل قرار رفع الحد الأدنى لأجور جميع العمال في قطر إلى 275 دولارا شهريا حيز التنفيذ اليوم السبت في إطار مراجعة شاملة لقوانين العمل، تفاعلا مع الملاحظات الدولية قبيل تنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وكان الحد الأدنى للأجور قد أصبح إجبارياً على كل عقود العمل الجديدة بداية من 30 أغسطس الماضي، ولكن الآن سيطبق على عقود كل العاملين.

وينص القانون على أن يتقاضى جميع العمال، بمن فيهم العاملون في خدمة البيوت، أجرا لا يقل عن ألف ريال (275 دولارا) في الشهر، أي ما يعادل 1.30 دولار في الساعة.

ويفرض على صاحب العمل أيضا أن يوفر الإقامة والإطعام للعامل، أو أن يدفع له بدلا عن ذلك قيمته 800 ريال شهريا.

وكان الحد الأدنى للأجور السابق يبلغ 206 دولارات في الشهر.

وجاء في وكالة الأنباء الرسمية أن وزارة العمل "أعلنت الشروع في تطبيق إجراءات الحد الأدنى للأجور الجديدة، بداية من السبت".

وقالت منظمة "حقوق المهاجرين" إن الزيادات الأخيرة تبقى ضئيلة لأنها لا تعكس غلاء المعيشة في قطر".

وقالت وزارة العمل إن الإجراءات "ستحفز الاستثمار في الاقتصاد المحلي وترفع النمو الاقتصادي".

وجاء في بيان منظمة العمل الدولية إن "قطر هي أول دولة في المنطقة تقر حدا غير تمييزي للأجور في إطار إصلاحات تاريخية أجرتها البلاد على قوانين العمل".

ويستفيد من هذه الزيادات مباشرة ما يقارب 400 ألف شخص، أي 20 في المئة من العاملين في القطاع الخاص.

وقد أجرت قطر سلسلة من الإصلاحات على قانون العمل في البلاد منذ أن اختيرت لتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، وأطلقت من أجل ذلك مشاريع بناء ضخمة.