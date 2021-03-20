 وزيرة الصحة: 400 ألف مواطن سجلوا حتى الآن للحصول على لقاح كورونا - بوابة الشروق
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وزيرة الصحة: 400 ألف مواطن سجلوا حتى الآن للحصول على لقاح كورونا

التطعيم ضد الكورونا - ارشيفية
التطعيم ضد الكورونا - ارشيفية
أمل محمود
نشر في: السبت 20 مارس 2021 - 12:03 ص | آخر تحديث: السبت 20 مارس 2021 - 12:03 ص
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن إجمالي من تم تسجيلهم حتى الآن على الموقع الرسمي للحصول على لقاح كورونا يصل إلى 400 ألف من أصحاب الأمراض المزمنة، مشيرة إلى امخفاض التسجيل بشكل ملحوظ بعد أول أسبوع حتى وصل حاليًا إلى 5 آلاف مواطن يوميًا.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء الجمعة، أن المنشآت الصحية كافة، من 5400 مركز و300 مستشفى تفتح أبوابها للمواطنين ليسجوا من خلالها للحصول على لقاح كورونا، موضحة أن التسجيل من خلال المنشآت الصحية يساهم في متابعة الحالات ورصد أي أعراض غير محتملة للقاحات.
وذكرت أن متابعة الحالات ورصد الأعراض عقب تلقي لقاح كورونا يساهم في عمل يقظة دوائية، وتوفير بيانات لإعداد أبحاث تشارك فيها مصر العالم؛ لتتأكد من الأعراض الجانبية للقاحات.

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