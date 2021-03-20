قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن شركة أسترازينكا تتيح بيانات حول لقاحها بكل شفافية، ذاكرة أنها أوقفت الأبحاث الإكلينكية في وقت سابق عند ظهور عرض جانبي مصاحب لتناول اللقاح على المتطوعين.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء الجمعة، أن في حالة زيادة معدلات الأمراض في نفس مجموعة السكان لنفس التوقيت من العام بالنسبة للأعوام السابق، يصبح بذلك عرض مصاحب لتناول اللقاحات، مؤكدة أن الأعراض الجانبية واردة الحدوث لأي تطعيمات.

وأشارت إلى تداول لقاح أسترازينكا بين ملايين من المواطنين، لكن عدد حالات التجلط لم تزيد عن 30 شخصًا، مضيفة أن هيئة الدواء الأوروبية صرحت أن الاعراض عادية وحدثت للناس في نفس المجتمع خلال السنوات الماضية.

وأكدت أن لقاح أسترازينكا آمن جدًا، وتم إجراء تجاربه على الفئات العمرية الأقل من 65 عامًا، وهي الفئة العمرية التي تم تخصيص هذا التطعيم لها في مصر، لافتة إلى أن نسبة حماية لقاح أسترازينكا من العدوى بكورونا تصل إلى 70%.