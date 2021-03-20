 نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: قوات الدعم السريع جاهزة لحماية حدود - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: قوات الدعم السريع جاهزة لحماية حدود

هديل هلال
نشر في: السبت 20 مارس 2021 - 11:33 ص | آخر تحديث: السبت 20 مارس 2021 - 11:33 ص
قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو «حميدتي» إن القوات جاهزة ومدربة تدريبًا عاليًا لتنفيذ أي مهام موكلة لها، بالتنسيق الجيد ما بين القوات النظامية والقوات المسلحة والدعم السريع والشرطة وجهاز الأمن والوحدات النظامية.

وأكد حميدتي، في كلمة ألقاها أثناء تواجده بمنطقة أم درمان العسكرية، اليوم السبت، أن قوات الدعم السريع جاهزة لحماية أمن وحدود السودان، وتنفيذ أية مهام تطلبها الحكومة الانتقالية، فضلًا عن جاهزيتها لحماية المدنيين.

وتوجه بكلمة للحضور: «وصية لكم اتقوا الله كما تدربتم وتأهلتم لمكافحة الهجرة غير الشرعية، عاملوا الآخرين كما تعلمتم، وأي شخص استسلم فالتعامل معه يكون وفق القانون».


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