 مصدر أمني ينفي إضراب الصحفي مجدي حسين عن الطعام اعتراضا على استمرار حبسه - بوابة الشروق
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مصدر أمني ينفي إضراب الصحفي مجدي حسين عن الطعام اعتراضا على استمرار حبسه

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مصطفى عطية:
نشر في: السبت 20 مارس 2021 - 7:47 م | آخر تحديث: السبت 20 مارس 2021 - 7:47 م

نفى مصدر أمني، صحة ما تردد من مزاعم بشأن إضراب الصحفى مجدى حسين عن الطعام اعتراضا على استمرار حبسه.

وأوضح المصدر أن "تلك المزاعم تروجها الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية ضمن محاولتها لنشر الأكاذيب لتأليب الرأى العام".


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