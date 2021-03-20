مصدر أمني ينفي إضراب الصحفي مجدي حسين عن الطعام اعتراضا على استمرار حبسه

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نفى مصدر أمني، صحة ما تردد من مزاعم بشأن إضراب الصحفى مجدى حسين عن الطعام اعتراضا على استمرار حبسه.
وأوضح المصدر أن "تلك المزاعم تروجها الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية ضمن محاولتها لنشر الأكاذيب لتأليب الرأى العام".