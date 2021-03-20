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اليوم.. إعادة محاكمة متهمى قضية أحداث قسم شرطة العرب

مصطفى المنشاوي
نشر في: السبت 20 مارس 2021 - 9:53 ص | آخر تحديث: السبت 20 مارس 2021 - 9:53 ص

تواصل محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، إعادة محاكمة 5 متهمين من عناصر الإخوان فى أحداث العنف التى وقعت فى محافظة بورسعيد فى أغسطس 2013، والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث قسم شرطة العرب".

وكانت محكمة جنايات بورسعيد، في وقت سابق، أصدرت حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

 


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