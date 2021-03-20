أنباء عن اعتقال الرئيس التنفيذي السابق لشركة سوناطراك الجزائرية

أفادت تقارير إخبارية بأن الرئيس التنفيذي السابق لشركة الطاقة "سوناطراك" المملوكة للحكومة الجزائرية، عبد المؤمن ولد قدور، جرى اعتقاله اليوم السبت، بمطار أبو ظبي الدولي.

وذكرت صحيفة "الخير" الجزائرية في موقعها الإلكتروني نقلا عن أنباء غير مؤكدة، أن اعتقال ولد قدور الذي يوجد أمر دولي بالقبض عليه، جرى صباح اليوم السبت عندما كان قادما من العاصمة الفرنسية باريس.

ويتابع القضاء الجزائري، ولد قدور بتهم فساد في قضية شراء مصفاة " اوجيستا" بإيطاليا عام 2018.

وكان رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، كشف في 24 شباط/فبراير الماضي عن صدور أمر بالقبض الدولي ضد المتهم الرئيسي في قضية مصفاة "أوجيستا"، دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.

وعين ولد قدور (69 عاما) رئيسا تنفيذيا لشركة سوناطراك في آذار/مارس 2017 وأقيل في 23 نيسان/أبريل 2019 في زخم الحراك الشعبي الذي أرغم رئيس البلاد، عبد العزيز بوتفليقة، على الاستقالة من منصبه مطلع نفس الشهر.