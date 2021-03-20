ضبط 4 متهمين بحيازة 50 طربة حشيش في الإسكندرية

تمكن ضباط مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط 4 أشخاص، لـ2 منهم معلومات جنائية مُسجلة"؛ لاتهامهم بحيازة 50 طربة من مخدر الحشيش، تزن 5 كيلو جرامات، وكمية من مخدر الهيروين، و4 آلاف قرص مخدر، بقصد الاتجار.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من قسم مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة، التابع لقطاع الجريمة المنظمة، بورود معلومات سرية حول قيام المتهمين، بالاتجار بالمواد المخدرة على نطاق واسع، وتم ضبطهم، في نطاق المديرية.

وجاءت عملية الضبط، عقب توصل تحريات المباحث، المدعومة بالمعلومات السرية، إلى أن المتهمين عقدوا العزم على ترويج كمية من مخدر الحشيش والهيروين والأقراص المخدرة، على عملائهم، وبتقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي "الأمن العام، والأمن الوطني"، تم إلقاء القبض، عليهم.

وبتفتيش المقبوض عليهم عثر بحوزتهم على المضبوطات، ومبالغ مالية، و4 هواتف محمولة، وبمواجهتهم أقرا بأن المخدرات التي ضبطت بحوزتهم كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي، من حصيلة البيع، والهواتف المحمول؛ بغرض تسهيل الاتصال بالعملاء.

ووفقًا لبيان أمني، اليوم السبت، تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.