 وزيرة الصحة: المدة الزمنية بين التسجيل للحصول على لقاح كورونا وتناوله لن تتعدى أسبوع - بوابة الشروق
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وزيرة الصحة: المدة الزمنية بين التسجيل للحصول على لقاح كورونا وتناوله لن تتعدى أسبوع

أمل محمود
نشر في: السبت 20 مارس 2021 - 1:14 ص | آخر تحديث: السبت 20 مارس 2021 - 1:14 ص

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه مع تسلم مصر لشحنة اللقاحات من التحالف الدولي بنهاية مارس، ستكون المدة الزمنية بين التسجيل على الموقع للحصول على التطعيم وتناوله لا تتعدى أسبوع بداية من أبريل المقبل.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء الجمعة، أنه خلال شهر أبريل ستعمل الوزراة على محورين وهما تطعيم فئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والعامين بالقطاعات السياحية والصناعية، مشددة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى مع تناول التطعيمات المضادة لكورونا.
وذكرت أنه تم تسجيل لقاح سبوتنك الروسي في هيئة الدواء المصرية لكنه لم يتم التعاقدد عليه حتى الآن، مؤكدة أنه من الممكن التعاقد عليه والحصول على جرعات منه.
وأشارت إلى استهداف الوزارة لتطعيم العاملين بالقطاعات الاقتصادية والمواقع الاستراتيجية بالدولة كالبنوك والطيران والسياحة، كي لا تتعطل حركتهم وحمايتهم ضد الفيروس، متوجة بالشكر لاتحاد بنوك مصر ومؤسسات هشام طلعت مصطفى وحسين منصور، ومنصور العربي على تبرعاتهم لصندوق تحيا مصر لدعم عملية التطعيم وتوفير لالقحات سواء للعاملين في مؤسساتهم أو حتى للمواطنين.

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