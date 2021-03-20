قال الفنان رامي صبري، إنه يهوى الغناء منذ أن كان في سن الرابعة من عمره، ذاكرًا أن أول أغنية قام بتلحينها كانت للفنان الراحل عامر منيب.

وأضاف خلال لقائه في برنامج «أنا وأختي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الجمعة، أنه كان يعيش طفولته في الإمارات، وعندما اكتشف والده حبه للموسيقى جاء به إلى مصر، من أجل أن يتعلم الموسيقى، وبالفعل حدث ذلك حتى التحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية أكاديمية الفنون.

وذكر أنه التحق بقسم التأليف الموسيقي في المعهد العالي للموسيقى العربية، موضحا أنه يمتلك موهبة التلحين، لكنه في الأساس مغني، وكانت بدايته في التلحين للراحل عامر منيب، ثم الفنان فضل شاكر، ثم الفنانة شيرين.

