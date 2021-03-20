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فلسطين تعلن إجراءات جديدة للحد من انتشار كورونا

أ ش أ
نشر في: السبت 20 مارس 2021 - 6:00 م | آخر تحديث: السبت 20 مارس 2021 - 6:00 م

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم السبت، اتخاذ إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك اعتبارًا من غد الأحد، وينتهي في 3 أبريل المقبل.

وأوضح الناطق باسم الحكومة الفلسطينية ابراهيم ملحم، في بيان أوردته وكالة الانباء الفلسطينية، أنه تقرر تعطيل الدوام المدرسي في جميع المدارس لجميع المراحل، باستثناء طلبة الثانوية العامة (التوجيهي)، بالإضافة إلى إغلاق جميع الجامعات والمعاهد والمراكز التعليمية والتدريبية بمختلف أنواعها ومستوياتها، في أنحاء فلسطين، وإغلاق جميع رياض الأطفال والنوادي الصحية بأنواعها على أن تمارس أنشطتها في الأماكن المفتوحة فقط.

وأشار إلى استمرار الإغلاق يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، باستثناء الصيدليات والمخابز، موضحة أنه تمنع منعًا باتًا الحركة والتنقل والانتقال بين محافظات فلسطين كافة.

ولفت إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية ستضع بروتوكولًا خاصًا ينظم أداء الصلاة في المساجد والكنائس ودور العبادة في غير أوقات الإغلاق والمناطق المغلقة.

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