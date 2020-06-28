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عبدالمنصف: لم أهاجم جهاز المنتخب

محمد جلال
نشر في: السبت 20 مارس 2021 - 12:08 ص | آخر تحديث: السبت 20 مارس 2021 - 12:10 ص

نفى محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادي دجلة، هجومه على جهاز المنتخب الوطني بسبب عدم استدعائه في معسكر مارس الجاري.

وقال عبد المنصف في تصريحات تلفزيونية: "حلم من أحلامي التواجد في الأولمبياد، لديّ هدفان وهما الانضمام للمنتخب في الفترة المقبلة".

وأضاف: "التواجد مع المنتخب الأوليمبي من الممكن أن يحدث وأتواجد بين الثلاثة الكبار، لا يزال أمامي الوقت للتحضير".

وأكمل:"لم أهاجم الجهاز الفني ما طلبته هو الشفافية وأسباب استبعادي، الموضوع وجهة نظر في الجهاز الفني من حيث الاختيارات".

وكان حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري أعلن قائمة المنتخب استعدادًا لمباراتي كينيا وجزر القمر في إطار منافسات دور المجموعات من تصفيات أفريقيا والمؤهلة لكأس الأمم بالكاميرون.


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