 وزيرة المالية الهندية: الهند تبحث عن مصادر بديلة للنفط الخام - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزيرة المالية الهندية: الهند تبحث عن مصادر بديلة للنفط الخام

(د ب أ)
نشر في: السبت 20 مارس 2021 - 9:42 م | آخر تحديث: السبت 20 مارس 2021 - 9:42 م

قالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيترامان إن الهند ستبحث عن مصادر بديلة للنفط الخام لضمان استمرار إمدادات الوقود، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وذكرت اليوم السبت إن سلاسل التوريد الجديدة لن يكون لها على الأرجح تأثير على أسعار النفط الخام. وأشارت إلى أنه سيتعين على الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات مناقشة التأثير التضخمي لارتفاع سعر النفط الخام وتأثيره على المستهلكين والاقتصاد.

وأضافت وزيرة المالية أن لجنة حكومية تراقب التضخم المرتبط بالغذاء للتأكد من معالجة تشوهات العرض بسبب التغيرات الموسمية أو تغيير أنماط المحاصيل.

وأوضحت سيترامان إن الزيادة في عدد الإصابات بكوفيد- 19 مقلقة لكل من الحكومة والقطاع الخاص.

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