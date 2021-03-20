 مقتل 30 حوثيا في اشتباكات مع الجيش اليمني بمأرب غربي البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل 30 حوثيا في اشتباكات مع الجيش اليمني بمأرب غربي البلاد

قوات الجيش الوطني
قوات الجيش الوطني
أ ش أ
نشر في: السبت 20 مارس 2021 - 3:03 م | آخر تحديث: السبت 20 مارس 2021 - 3:03 م

قتل 30 من عناصر ميليشيا الحوثي ، وأصيب آخرون؛ خلال مواجهات عنيفة مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مديرية مدغل شمالي محافظة مأرب غربي اليمن.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية، اليوم السبت، فإن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنت من كسر هجوم شنته المليشيا على مواقع عسكرية شرق محزام "ماس"، مضيفة إلى أن المعركة التي استمرت لساعات انتهت بمقتل ما يقارب من 30 عنصراً تابعاً للمليشيا وإصابة آخرين.

وأشارت إلى أن قوات الجيش تمكنت من أسر عدد من العناصر الحوثية، واستعادت أسلحة متنوعة كانت بحوزة العناصر المهاجمة.

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