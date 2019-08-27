الأم المثالية ببني سويف: هذا التكريم جاء عقب رحلة كفاح تقارب الـ35 عاما

فازت فاتن طاهر السيد الشناوي، بمسابقة الأم المثالية بمحافظة بني سويف لعام 2021، وذلك عقب إعلان نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال المؤتمر الصحفي بقاعة الدور الأول بديوان عام الوزارة.

وقالت فاتن طاهر السيد الشناوي، الفائزة بلقب الأم المثالية بمحافظة بني سويف لعام 2021، أن هذا التكريم جاء عقب رحلة كفاح بما يقارب الـ35 عاما، عقب وفاة زوجها.

وأوضحت الأم المثالية بمحافظة بني سويف، أن زوجها مصطفى عبدالصبور، توفي منذ 35 عامًا، وترك لها طفلتها الصغيرة "دينا " وكان عمرها 6 أشهر، فضلًا عن كونها حامل فى الشهر الثالث، والذى تم تسميته فيما بعد "مصطفى" على اسم والده الذي لم يراه.

وأكدت على أن رحلة الكفاح والشقاء امتدت لـ35 عامًا، منذ وفاة زوجها، وأنها كانت تعمل كمأمور ضرائب عقارية بمصلحة الضرائب العقارية.

وأشارت إلى أن رحلة كفاحها كللت بالنجاح حيث استطاعت أن تلتحق نجلتها "دينا" بالتدريس في كلية الطب بجامعة بني سويف، فضلًا عن التحاق نجلها "مصطفى" بالعمل كطبيب أسنان.