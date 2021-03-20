محمد شعير: «الأعوام» تؤكد أن نجيب محفوظ سارد كبير

تصريح نجيب محفوظ أن «الأعوام» موجودة لكنها تحتاج إلى نبش يؤكد أهمية نشرها

أكتب بمنطق الرحلة.. لا يعنينى الوصول بقدر متعة الطريق والرفقة

اتخذت من محفوظ حيلة للكتابة عن المجتمع خلال قرن من الزمان

محفوظ كرس نفسه للكتابة وأخلص لها وكانت هدفه الأول والوحيد والحقيقى

عظمة محفوظ أنه لا يملك إجابات عن كل الأسئلة ولا يدعى أن لديه اليقين

درس محفوظ الأعظم أنه لم يقدم أى تنازل لأى سلطة

لدى نصوص كثيرة لم تُنشر والكتابان يقدمان اكتشافات جديدة للقارئ

وصف محفوظ للحكاية على أنها «أفيونة» تدل على المتعة

الذاكرة كانت طوق النجاة له عندما خذله جسده عن متابعة الأحداث



الكتابة عن نجيب محفوظ متعة كبيرة لكنها مغامرة محفوفة بالمخاطر أيضا، إذ يبقى السؤال الأكبر: ما الجديد الذى يمكن تقديمه فى جدارية سردية ضخمة شُيدت عن أديب نوبل.

كان هذا هو تصور الباحث والكاتب الصحفى محمد شعير قبل الدخول إلى عوالم الأستاذ، والتى اكتشف فيها أن التجدد الدائم لمؤلفاته يجعلها مواكبة لفكرة أى مناهج نقدية جديدة، ولا بد أن تُخضع هذه الأعمال للدراسة والتحليل، وأن الدرسات النقدية القديمة ما هى إلا هوامش على مشروع ضخم لروائى عظيم.

فى حواره لـ«الشروق» يقول شعير: «إذا عدنا إلى بيوجرافيا محفوظ نجد أن ما كُتب عنه لم يُكتب عنه كما ينبغى، وأن جميع المقالات والكتابات لم تتناول إلا عددا محدودا من أشهر مؤلفاته، وأن الجزء الأكبر من إبداعه لم يتم تناوله نقديا وربما لم يقرأ أيضا، خاصة ما كتبه فى حقبة الثمانينيات وقصصه القصيرة. وما أفعله هو مجرد هوامش على تجربة عظيمة قابلة للإضافة والتطوير. وأن المتن الهائل الذى تركه نجيب محفوظ يستحق مئات من الدراسات طول الوقت».



< حرصت فى الكتابة عن نجيب محفوظ على تقديم ملامح البيئة السياسية والاجتماعية والثقافية المحيطة به.. لماذا اخترت تلك التقنية؟

ــ أود أن أوضح أننى لم أكتب سيرة نجيب محفوظ كما يظن الكثيرون، بل اتخذت فى «سيرة الرواية المحرمة»، ثم «البدايات والنهايات»، حيلة فنية للكتابة عن سيرة المجتمع المصرى والتغيرات التى طرأت عليه خلال قرن من الزمان هو عمر نجيب محفوظ، بداية من تاريخ ميلاده 1911 وحتى رحيله 2006.

من يقرأ الكتابين سيرى صورة مصر المجتمع الناهض المشغول بالأسئلة المهمة ومقارنة نفسه بغيره من المجتمعات المتقدمة التى أصبحت قوى عظمى الآن، سيتعرف على مجتمع وصحافة يناقشان إنتاجية الفدان فى مصر ومقارنته بأمريكا، ويتساءل: لماذا نرى الإنتاج لديهم أعلى منا؟.. نحن المجتمع الراسخ والقديم بالمقارنة بهم، وكيف وصلوا إلى هذا التقدم؟ سيلتقى بوجه مصر ويتعرف على ما حدث لها عبر رحلة تبدأ مع لحظة ميلاد الأستاذ على يد طبيب قبطى، وتنتهى عند لحظة رحيله واقتحام أحدهم للمسجد صائحا: «هذا كافر لا تجوز الصلاة عليه». فعن ماذا حدث للمجتمع المصرى كتبت «سيرة الرواية المحرمة» و«أعوام نجيب محفوظ.. البدايات والنهايات»، تلحق بهم «بالمخطوطات المفقودة».



< هل صحيح أن كتابك عن «الأعوام» لم يكن فى تخطيطك؟

ــ أكتب بمنطق الرحلة. لا تعنينى محطة الوصول بقدر متعة الطريق والرفقة، فما بالنا إن كان الرفيق هو نجيب محفوظ. وبشكل عام فأنا معتاد عند البدء فى أى مشروع جديد على وضع أسئلتى والمضى وراءها وهى ذاتها الأسئلة التى قد تقودنى إلى ما لم أخطط له فى بداية الأمر، وهو ما حدث مع الأستاذ إذ لم أكن أفكر فى تأليف كتاب عن «أولاد حارتنا» أو نشر «الأعوام»، بل هما نابعان من مشروع آخر كنت أُخطط لكتابته. فوجدتنى أكتبهما. وقد يكون نص «الأعوام» أهم بكثير من رسالة الماجستير، خاصة أنه ليس ما لدينا ما يؤكد وجود رسالة الماجستير، بل ربما لم يشرع محفوظ فى كتابتها من الأساس. كل رحلة تحمل مفاجآتها وهذا يعنينى أكثر من العثور على ما كنت أبحث عنه.



< برأيك لماذا لم يتحمس محفوظ لنشر «الأعوام» متعللا أنها فُقدت أو أُحرقت؟

ــ لا أظن أنه كان غير متحمس لنشرها فهو من تحدث عنها فى حوار عام 1963، قائلا: «موجودة وتحتاج إلى نبش كثير حتى أعثر عليها» فعقب المحاور بضرورة الاحتفاظ بها لدراسة أدبه بصورة وافية، وهذا الجملة تعبر عن أهمية نشر هذا النص الذى خرج من مصر فى 1988. وحديث الأديب عن فقدانها أو حرقها هو أمر منطقى فكيف يطالب بإظهار شىء لم يعد يملكه. وفى حديثه مع الناقد الكبير رجاء النقاش أخبره أن الكثير من أوراقه الشخصية قد فُقد منذ أوائل السبعينيات، وكان بالطبع مدركا أن من بينها كراسة «الأعوام» ولهذا نفى وجودها.



< ما بين البدايات والنهايات.. ما أكثر ما خرجت به من رحلتك مع نجيب محفوظ؟

ــ نجيب محفوظ رجل كرس نفسه للكتابة وأخلص لها وكانت هدفه الأول والوحيد والحقيقى، لم يكن شىء ليوقفه عنها هى الحياة والموت، وحتى المرات التى فكر فيها بالانتحار كانت مرتبطة بتوقفه عن الكتابة أو عدم امتلاك اللياقة الكافية لممارستها. هناك آخرون كتبوا معه وتوقفوا بعدما وجدوا أن مؤلفات رديئة تفوز بالجوائز وأن الشهرة والمال مرتبطين بأعمال أقل قيمة، لكنه كان رجلا مختلفا يكتب من أجل الكتابة ولم يطمح من ورائها إلى المال أو الشهرة، بل رغبة فى الكتابة للمتعة الذاتية، وهو ما تناوله فى روايته «الشحاذ»، وبطلها الذى يتحقق له كل شىء لكن توقفه عن كتابة الشعر والنضال يخلق لديه أزمة نفسية. وهذا مثال يؤكد أهمية الكتابة عند محفوظ، الكاتب لديه أشبه بشحاذ ينتظر عطايا الكتابة. ولذا يبقى درس محفوظ الأعظم أنه لم يقدم أى تنازل لأى سلطة من السلطات، كان يعنيه فقط أن يكون مخلصا للفن، ولذا أصبح أسطورة؛ ونال الشهرة والمال والسلطة المعنوية بعد نوبل وبقيت بعد وفاته، والدرس الحقيقى الذى يقدمه هو فكرة أن تكون مخلصا للكتابة والفن والإبداع.



< أيهما الجنس الأدبى الأقرب لـ«الأعوام».. سيرة ذاتية أم «قص الطفولة»؟

ــ قَصُّ الطفولة يعنى الكتابة بعين الطفل ولغته، ومحفوظ كتب الأعوام بعين الطفل الراصد، لكنه أظهر فى الوقت ذاته وعيا داخل النص يخرجه من إطار قص الطفولة، ولذا فهو سردية يتداخل فيه التصنيفان، والكاتب نفسه استخدم فى الكراسة لفظ الفتى أحيانا والصبى فى مواضع أخرى. لكنه يبقى فى النهاية نص يوضح براءة نظرة الطفل محفوظ، وهى النظرة التى أعاد استخدمها فى معظم نصوصه، وتبقى «الأعوام» تُقرأ كقص طفولة أو ككراسة حاول فيها محفوظ تقليد طه حسين، أو سيرة ذاتية كتبها بيده، أو نص روائى جديد يحمل من حياته وخياله الكثير، وتبقى «الأعوام» أيضا وثيقة تكشف إلى أى مدى كان محفوظ سارد كبير وعلاقته بالأدب علاقة مبكرة جدا.



< تمتلك كشكول «الفلسفة الإسلامية» بما فيه من مقتطفات آثارت إعجاب الأستاذ.. هل بلور ذلك أمامك ملمحا جديدا من شخصيته؟

ــ لازلت لم أدرس الكشكول الدراسة الكافية، فأغلبه مختاراته من الفلسفة الإسلامية، ونجيب محفوظ رجل ظل مشتتا بين الأدب والفلسفة فترة طويلة حتى حسم أمره بالتفرغ للأدب عام 1936، وبالرغم من إخلاصه للأدب ظلت علاقته بالفلسفة قائمة، العديد من أعمال محفوظ سنجد فيها الفلسفة، لم يبتعد عنها. عظمة محفوظ أنه لا يملك إجابات عن كل الأسئلة وأن كل عمل فنى هو محاولة للحصول على إجابة عن تلك الأسئلة التى تشغله، وبالتالى فإنه كان يبحث لا يملك إجابة أو يقينا.



< ولماذا اعتبرت «أصداء السيرة الذاتية» ذات طابع خاص؟

ــ أصداء السيرة الذاتية هى ذروة الفكر الخاص بمحفوظ فيها الفلسفة المصفاة وأفكاره النهائية وأسلوبه المتأخر فى الكتابة وحيرته المتمثلة فى شخصية عبدربه التائه ــ الجلية حتى فى اختياره للاسم ودلالته على انعدام اليقين.

الأصداء من أجمل النصوص المكتوبة فى الأدب العربى، نص خارج التصنيف، لا نستطيع أن نصنفه رواية أو قصة أو سيرة أو قصيدة نثر فهو لا يخضع لمعايير أى من هذه القواعد. الأصداء نص يعيد فيه محفوظ النظر والتأمل فى تجربته الحياتيه والإبداعية ويعيد كتابتها بما حمله من مقاومة ودلالة استمراره فى الكتابة حتى اللحظة الأخيرة.



< كتبت: تكشف الإعلانات المنشورة الكثير عن الحياة التى كانت تعيشها مصر.. إلى أى مدى يمكن الاعتماد على أرشيف الصحف فى التوثيق؟

ــ كل أرشيف كتب، وثائق، مذكرات، شهادات، وغير ذلك يحمل وجهة نظر. والصحف تحديدا ومهما كانت قبضة السلطة قوية تبقى نافذة لفهم المجتمع، والوصول إلى الأفكار السائدة فيه والملامح العامة له بعيدا عن البروباجندا التى تصنعها السلطة.



< رغم معرفتك الجيدة بمحفوظ وكتاباتك عنه.. ما الجديد الذى اكتشفته أخيرا؟

ــ محفوظ من الشخصيات التى تترك دائما مساحات للمفاجآت فيما بعد، فهو قد يترك نصوصا غير منشورة لكى تنشر بعد رحيله ويثار حولها الجدل كأخلاقية النشر من عدمه وهكذا. فى الورق الذى أملكه هناك نصوص كثيرة لم تُنشر. والكتابان يقدمان اكتشافات جديدة للقارئ حول أديبهم ومنها ما جاء فى «البدايات والنهايات» من أن محفوظ أخفى أن جده كان أحد العلماء الكبار فى الأزهر صدر له ما يزيد على عشرة كتب. وفى اعتقادى أن الأهم ليس تقديم المعلومة بقدر وضعها فى السياق الذى تُقدم من خلاله قراءة جديدة ومختلفة لأدب الرجل، فهو أديب كُتب عنه آلاف المقالات والدرسات النقدية والكتب، ولكن تبقى الفكرة الأهم ما الجديد الذى يمكن تقديمه من خلال المناهج النقدية أو الوثائق التى تطرح قراءة جديدة فى الأدب، ووضع شغله فى السياق الاجتماعى والثقافى وقت نشره وربط ذلك مع الأعمال السابقة واللاحقة ودراسة التغير الحادث.



< استعنت بقول محمود تيمور «كانت كتابة القصة مثل شم الكوكايين» وتعبير محفوظ «كانت الحكاية أفيونته» ومقولة الأزهريين «القصة من صنع الشيطان» حدثنا عن ذلك.

ــ مَرَّ الأدب والفن فى مجتمعنا بعدة مراحل، ففى بداية القرن تم التعامل معه باعتباره نقيصة، وأن الكاتب هو شاعر ربابة هائم على وجهه، ونجوم الفن «أراجوزات»، وغير ذلك مما جعل الكُتاب يخشون كتابة أسمائهم، حتى بدأت مجهودات كبيرة قادها «الأفندية» فى الفن والثقافة لتصحيح المفاهيم عند الناس وتقديم صورة مختلفة، وهى صحوة أخذت فترة طويلة ولكنها آتت ثمارها مع عمالقة أمثال الأستاذ محمد حسنين هيكل الذى قدم الصحفى فى صورة مختلفة عن السائدة له بالمجتمع، وقدم محفوظ صورة مغايرة فى الجانب الأدبى. ووصف محفوظ للحكاية على أنها «أفيونة» تدل على متعته. ووصف محمود تيمور «الكوكايين» هو تعبير عن معاناة الأدب أمام شيوخ يرونه صنيعة الشيطان.



< كان عقل أمه مخترعا فى القصص. يلجأ إليها لتملك زمامه.. إلى أى حد كان تأثير الأم على محفوظ بوصفه حكاء فريدًا؟

ــ هو تحدث عن تأثير والدته عليه فى كتابه «صفحات من مذكرات نجيب محفوظ» لرجاء النقاش الصادر عن دار الشروق، وكونها راوية عظيمة، تقوده إلى زيارة المشايخ والأولياء والمتاحف الكنائس، وأن جزءا من التسامح فى شخصيته استمده منها، وأن الحكايات التى اختزنها كطفل منها وشقيقاته انعكست على أدبه وشكلت جزء كبير منه كإنسان وكاتب.



< تقول إن رواية محفوظ هى ابنة ما تعلمه من طه حسين وأفردت صفحات للحديث عن أساتذته وتأثيرهم عليه.. حدثنا عن ذلك؟

ــ أصحاب التأثير الأبرز فى طفولة نجيب محفوظ كثيرون، ولكن أبرزهم أربعة الشيخ عجاج أستاذه فى المدرسة الثانوية، وأول من دله على ما يقرأ، والناشر الأول لأولى قصصه فى مجلة المدرسة. وحافظ نجيب الذى قاده إلى «عوالم السحر والعجائب» كما يقول محفوظ نفسه، ثم المنفلوطى الذى جعل محفوظ يبكى كلما قرأ له حسب تعبير الأستاذ ثم طه حسين وتأثرة برحلته وإصراره على الاستمرار على الرغم من الصعوبات. وهناك أساتذة آخرون سيتأثر بهم محفوظ فى وقت لاحق كسلامة موسى ومصطفى عبدالرازق بالإضافة إلى كتب الأدب والفلسفة الأجنبية.

وفى تصورى أن تأثير أساتذته كان بدرجة كبيرة فهو استفاد من بساطة عميد الأدب العربى فى اللغة والأفكار المستنيرة، وحتى أنه قال إن «شجرة البؤس قادته لكتابة الثلاثية. وتأثره بالمنفلوطى يتضح على مستوى الشكل والبنية واللغة وعلى مستوى صورة الكاتب وأنه يكتب لمتعته الشخصية ولا يعنيه أن يلقى ما يكتبه قبولا أو رفضا عند البعض.



< قلت فى كتابك إن «محفوظ يوجد فى أعماله الأدبية ولا يوجد» كيف ذلك؟

ــ محفوظ يبدأ فى الأدب من الواقع لكنه لا يقدم صورة «كوبى بيست» منه، فعلى سبيل المثال نجد أن كمال عبدالجواد يحمل بعض ملامح الأزمة الشخصية التى مر بها لكنه ليس هو بل شخصية مستقلة. والست أمينة ليست أم نجيب محفوظ لكنه استعان ببعض سماتها الشخصية، وهكذا كان يفعل مع جيرانه وأصدقائه، إذ كان يتعامل مع المحيطين به باعتبارهم أبطالا محتملين لعوالمه الأدبية القادمة، لكنه لم يقدم أحدا منهم بصورته الحقيقية. يستفيد من الواقع فى صناعة شخصياته ليخلق منها شخصيات روائية مستقلة بذاتها، ففى شخصية كمال عبدالجواد بعضا منه، وفى مصطفى وعمر حمزاوى فى «الشحاذ»، ملامح من أصدقائه، وفى اللص والكلاب حمل سعيد مهران، بعض أسئلته الوجودية، وبعد العثور على «الأعوام» أستطيع القول بأن كمال عبدالجواد فى الثلاثية، هو محفوظ، قبلها لم يكن لدينا ما يدل على ذلك غير حوراته الصحفية. لكن فى هذا النص السيرى هو محفوظ الذى يتكلم وليس تكهنات.



< لماذا اعتبرت مقولة «إنها لنقمة أن تكون لنا ذاكرة، ولكنها أيضا النعمة الباقية» مفتاح لقراءة إبداع محفوظ؟

لأن الذاكرة كانت طوق النجاة له. عندما خذله جسده عن متابعة الأحداث أسعفته الذاكرة وكانت سلاحه الوحيد للكتابة والحياة باستدعاء مخزونه السابق بعكس مرحلة فترة الستينيات على سبيل المثال والتى استمد من متابعة الواقع فيها عوالم مؤلفاته المختلفة.



< ما أبرز المفاهيم التى طالها التغيير بين بدايات محفوظ ونهاياته؟

ــ اللغة بشكل رئيسى، ثم مفهوم السرد الذى طاله التغيير تماما.