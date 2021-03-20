تايلاند: تسجيل 119 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلن مركز إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في تايلاند، تسجيل 119 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات 27 ألفا و713 حالة.

وذكر المركز - في بيان نقلته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت - أن البلاد لم تسجل حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليظل عدد الوفيات منذ بدء الجائحة عند 90 وفاة.

وتضمنت حالات الإصابة الجديدة ست حالات وافدة من الخارج تم اكتشافهم في الحجر الصحي بينما تعافى 26 ألفا و512 حالة.

وكان تاويسلين ويتسانيوتين المتحدث باسم مركز مكافحة فيروس كورونا، قد حذر من أن الوضع لا يزال خطيرا، وربما يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن السلطات من إبقاء الوضع تحت السيطرة.