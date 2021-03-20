 غدا.. متحف قصر النيل ينظم معرضا تحت عنوان «هُن» بمناسبة عيد الأم - بوابة الشروق
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غدا.. متحف قصر النيل ينظم معرضا تحت عنوان «هُن» بمناسبة عيد الأم

دينا شعبان
نشر في: السبت 20 مارس 2021 - 2:28 م | آخر تحديث: السبت 20 مارس 2021 - 2:28 م


تحت عنوان «هُن» ينظم متحف قصر المنيل، غدا الأحد 21 مارس 2021، معرضاً فنيا لتسليط الضوء على الأعمال الفنية لفنانات سيدات، وذلك بمناسبة عيد الأم.

وقال مدير عام المتحف ولاء الدين بدوي، إن هذا المعرض تم تنظيمه بالتعاون مع الجمعية العربية للحضارة والفنون الاسلامية، ليعرض أكثر من 100 عمل فني عبارة عن لوحات فنية لفنانات سيدات فقط، مشيرا إلى أن المعرض سوف يستمر لمدة أسبوع حتى 27 مارس 2021.

وعلى هامش المعرض سيتم تكريم بعض الأمهات العاملات بالوزارة في جميع التخصصات وذلك تقديرا لدورهن في العمل والمجتمع، مع اتخاذ كل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية.

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