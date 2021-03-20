المجلس الأعلى للجامعات يعتمد لائحة كلية الطب البشرى بدمياط

اعتمد المجلس الأعلى للجامعات المصرية، الموافقة على لائحة كلية الطب البشرى بجامعة دمياط.

وقال الدكتور السيد دعدور رئيس الجامعة، أن موافقة المجلس الأعلى للجامعات، تأتي بعد أن وافقت عليها لجنة قطاع الطب البشري بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك ضمن المساعي المستمرة لبدء الدراسة بكلية الطب البشري بالجامعة، وتعد هذه الموافقة اليوم ركن هام من أركان تشغيل الكلية و بدء الدراسة بها، حيث سبق أن وافق مجلس الوزراء على إنشاء الكلية منذ بضعة شهور.

وأضاف "رئيس الجامعة" أن تجهيزات معامل الكلية في مرحلتها الأخيرة، تمهيداً لبدء زيارة لجنة منح التشغيل، و التي يشكلها وزير التعليم العالي للجامعة بأكملها، وعلى قلب رجل واحد، لبذل أقصي جهد لها، كى تدخل الكلية التنسيق فى العام الدراسى القادم ٢٠٢١/٢٠٢٢م