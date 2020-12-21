ألمانيا تسجل أكثر من 16 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الفيروسات، اليوم السبت، أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 16 ألفا و33 إصابة جديدة، و207 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتعكس الأرقام التي أصدرها المعهد اليوم الوضع حتى الساعة الرابعة إلا عشرين دقيقة من صباح اليوم، ومن الممكن أن ترد تسجيلات لاحقة أو استكمال لهذه الإحصاءات.

وأوضح المكتب أن عدد الإصابات الجديدة التي كان قد تم تسجيلها في نفس التوقيت يوم السبت الماضي بلغ 12 ألفا و624 حالة، و239 وفاة.

وكانت أعلى حصيلة يومية لحالات الوفاة الجديدة بفيروس كورونا تم تسجيلها في الرابع عشر من يناير الماضي بواقع 1244 حالة، أما أعلى حصيلة يومية للإصابات الجديدة فقد تم تسجيلها في الثامن عشر من ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 حالة غير أن هذا العدد تضمن 3500 حالة تسجيل لاحقة.

ووصل معدل الإصابات الأسبوعي لكل مئة ألف نسمة صباح اليوم إلى 99.9 بارتفاع قليل عن مستواه أمس الجمعة (95.6 حالة)، وكان هذا المعدل قد وصل إلى أعلى مستوياته، 197.6 حالة، في الثاني والعشرين من ديسمبر الماضي.

وبحسب بيانات المعهد، وصل بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا منذ بدء الجائحة إلى مليونين و645 ألفا و783 حالة، ويمكن أن يكون العدد الفعلي أكبر بشكل ملحوظ نظرا لعدم اكتشاف العديد من حالات الإصابة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس، وفقا لبيانات المعهد 74 ألفا و565 حالة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى مساء أمس الجمعة 1.18 (مقارنة بـ1.12 قبل 24 ساعة)، ما يعني أن كل مئة مصاب قد ينقلون العدوى إلى 118 فردا آخرين في المتوسط.

ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل ما يتراوح بين ثمانية إلى 16 يوما، وإذا ما استمر هذا المعدل أقل من واحد لفترة طويلة يقل انتشار العدوى وفي المقابل إذا ارتفع عن هذا المستوى بشكل مستمر ترتفع أعداد الإصابات.