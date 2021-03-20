سقوط قتلى وجرحى خلال احتجاجات على الانقلاب في ميانمار

سقط عدة أشخاص ما بين قتيل وجريح في الاحتجاجات ضد المجلس العسكري في ميانمار، وفقا لوسائل إعلام محلية وتقارير لشهود عيان ، فيما تواصل قوات الأمن قمعها العنيف ضد المعارضة.

وأطلقت قوات الأمن النار وقتلت شخصا على الأقل في حي هلاينج ثاريار للعمال في العاصمة السابقة يانجون في وقت متأخر من ليلة الجمعة ، حسبما أفادت فتاة من السكان المحليين اليوم السبت.

وأضافت الفتاة الـ25عامًا، أن ثلاثة آخرين على الأقل أصيبوا بجروح خطيرة، وتابعت "أصيب أحد أصدقاء الطفولة في ذراعه". وأفادت وسائل إعلام محلية بوقوع وفيات أخرى منذ ليلة الجمعة.

ووفقا لمنظمة مساعدة السجناء ، قُتل 235 شخصًا بالفعل واحتُجز حوالي 2330 مؤقتًا على الأقل في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا منذ الانقلاب العسكري في فبراير الماضي.

وعلى الرغم من عنف قوات الأمن والاعتقالات، نزل الآلاف إلى الشوارع مرة أخرى اليوم السبت، ويطالب المشاركون، من بين أمور أخرى، بالإفراج عن زعيمة الحكومة المخلوعة أون سان سو تشي.

وقال أحد المتظاهرين في يانجون "هؤلاء لم يعودوا جنودا أو رجال شرطة، إنهم إرهابيون".

واحتجز الجيش سو تشي بعد الانقلاب الذي وقع في فبراير الماضي وفرض حالة الطوارئ لمدة عام.

ويطالب المتظاهرون بالعودة إلى الإصلاحات الديمقراطية ، والإفراج عن سوتشي التي تم وضعها رهن الإقامة الجبرية، وعودة حكومتها المدنية.

وفازت سو تشي صاحبة الـ75عامًا بالانتخابات البرلمانية في نوفمبر الماضي.