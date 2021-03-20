أردوغان يدعو المنفي لزيارة تركيا في أقرب وقت ممكن

تلقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك حسبما أفادته الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وهنأ أردوغان، خلال الاتصال، رئيس المجلس الرئاسي الليبي لمباشرة أعمالهم رسميًا، ونيل حكومة الوحدة الوطنية الثقة من مجلس النواب، مؤكدًا على عمق العلاقات الثنائية بين تركيا وليبيا.

وبحسب المركز الإعلامي، قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوة رسمية لرئيس المجلس الرئاسي لزيارة تركيا في أقرب وقت ممكن.

https://www.facebook.com/Media.PC.Libya/photos/a.120269653441942/123809729754601