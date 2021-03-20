 وزارة الداخلية الليبية: انتشال جثث ستة مهاجرين اشتعلت النيران في قاربهم شمال مليتة - بوابة الشروق
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وزارة الداخلية الليبية: انتشال جثث ستة مهاجرين اشتعلت النيران في قاربهم شمال مليتة

علم ليبيا
علم ليبيا
(د ب أ)
نشر في: السبت 20 مارس 2021 - 8:33 م | آخر تحديث: السبت 20 مارس 2021 - 8:33 م

أعلنت وزارة الداخلية الليبية انتشال جثث ستة مهاجرين غير شرعيين وجدوا بعرض البحر شمال منطقة مليتة الواقعة نحو 120 كيلو مترا غرب طرابلس، وذلك بعد اشتعال النيران بالقارب الذي كانوا يستقلونه، حسبما أفادت بوابة أفريقيا الإخبارية.

وأكدت وزارة الداخلية عبر مكتبها الإعلامي اليوم السبت أن الزورق البحري "301" التابع للإدارة العامة لأمن السواحل، تمكن من إنتشال عدد "6" جثث لمهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة من بينهم امرأة، وجدوا بعرض البحر شمال منطقة مليتة، بعد أن أشتعلت النيران بالقارب الذي كانوا يستقلونه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم الجثث للجهات ذات الاختصاص.


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