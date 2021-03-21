عضو بمجلس السيادة السوداني يؤكد أهمية تضافر الجهود لتجاوز التحديات

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أكد الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، ضرورة تفويت الفرصة على من يريدون النيل من حكومة الفترة الإنتقالية، وتشوية ثورة ديسمبر وأهدافها، داعيا إلى أهمية تضافر الجهود لتجاوز التحديات التي تواجه السودان.

وشدد تاور، خلال خطاب جماهيري في ولاية نهر النيل (شمال السودان)، على التزام الحكومة بتعزيز مسيرة التنمية وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية للمواطنين.

وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي إن الثورة وضعت ضمن أولوياتها رفع المظالم وتحقيق العدالة، داعيا إلى أهمية العمل على إنجاح الفترة الإنتقالية ووضع الأساس لدولة الحرية والسلام والعدالة.

وأضاف أنه بدأت صفحة جديدة من تاريخ السودان ترتكز على توفير الخدمات الضرورية والأساسية للمواطنين.

وتفقد عضو مجلس السيادة، سير العمل بمشروع للكهرباء يُغطي عدة قرى، كما دشن محطة مياه.