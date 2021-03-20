مختار وعودة أبرز المرشحين لخلافة إيهاب جلال في تدريب المقاصة

أكد اللواء بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، أن إدارة النادي تعمل في الوقت الحالي على حسم ملف المدير الفني الجديد للفريق، خلفًا من لإيهاب جلال الذي قرر الرحيل لتدريب الإسماعيلي في الساعات الماضية.

وقال سليم في تصريحات تليفزيونية إن هناك 4 مرشحين لخلافة إيهاب جلال في تدريب الفريق، وهم مدربين كبار ولهم ثقل بالدوري الممتاز، ويأتي على رأسهم مختار مختار مدرب الإنتاج الحربي السابق، وكذلك محمد عودة مدرب بتروجت السابق، وأيضًا إسماعيل يوسف ومحمد عظيمة.

واختتم المدير التنفيذي للنادي المنتمي لمحافظة الفيوم حديثه، بأن حسم اختيار المدير الفني المقبل للفريق سيكون خلال الساعات القليلة الماضية على أقصى سرعة، حتى يتثنى له العمل ولم شمل الفريق سريعًا وتطبيق فكره وعمله خلال فترة التوقف الدولي الحالية، ولكي لا يدخل المقاصة في أزمة فراغ فنية عقب رحيل إيهاب جلال الذي حقق نجاحات واستقرار فني كبير بالنادي.