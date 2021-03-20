 كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 400 حالة إصابة بكورونا لليوم الرابع على التوالي - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 400 حالة إصابة بكورونا لليوم الرابع على التوالي

د ب أ
نشر في: السبت 20 مارس 2021 - 9:23 ص | آخر تحديث: السبت 20 مارس 2021 - 9:23 ص

سجلت كوريا الجنوبية أكثر من 400 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الرابع على التوالي، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، اليوم السبت.

وذكرت الهيئة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 452 حالة إصابة جديدة أمس الجمعة، ما يرفع إجمالي حصيلة الإصابات في البلاد إلى 98 ألفا و209 حالات.

وذكرت البيانات، أن جميع حالات الإصابة الجديدة واردة من الخارج باستثناء 12 حالة محلية.

وتم تسجيل ثلاث حالات وفاة أخرى، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 1693 حالة.

وحتى اليوم السبت، تلقى أكثر من 675 ألف شخص أول جرعات للقاح مضاد لفيروس كورونا.

 


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