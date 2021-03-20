ضبط 3 أشخاص متهمين بالتشهير بشخص من ذوى الاحتياجات الخاصة في الإسكندرية

ألقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثانٍ المنتزه في الإسكندرية، القبض على 3 أشخاص أحدهما طالب، متهم باستغلال، شخص، من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتصوير مقاطع فيديو له ونشره عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، دون علمه أو علم أسرته.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة إخطارًا، من مأمور قسم شرطة ثانٍ المنتزه، يفيد ورود بلاغًا من ربة منزل، لتضررها من استغلال شخص لشقيقها من ذوي الاحتياجات الخاصة، بتصوير مقاطع فيديو له ونشره، دون علمها، عبر "فيسبوك" بغرض تحقيق مكاسب مالية.

وكشفت التحريات الفنية باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة من قِبل إدارة تكنولوجيا المعلومات التابعة لقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صحة البلاغ، وأمكن تحديد مُستخدم الصفحة، وتبين أنه طالب مقيم في الإسكندرية.

ووفقًا لبيان أمني، مساء اليوم الجمعة، عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، والذي أرشد عن 2 آخرين، تم ضبطهم لاشتراكهم معه في ارتكاب الواقعة، والتي تحرر بها محضرًا إداريًا عقب تحريز المضبوطات، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.