 الرئيس اللبناني: ملتزمون بحماية قيم الإنسانية التي حملتها الفرانكوفونية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس اللبناني: ملتزمون بحماية قيم الإنسانية التي حملتها الفرانكوفونية

الرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون
أ ش أ
نشر في: السبت 20 مارس 2021 - 5:04 م | آخر تحديث: السبت 20 مارس 2021 - 5:04 م

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، التزام بلاده بالمحافظة على الفرانكوفونية والعمل ضمن مؤسساتها، وحماية القيم الأساسية العالمية التي حملتها وفي مقدمها احترام حقوق الإنسان والديمقراطية والتعدد اللغوي والثقافي والحوار الجامع.

وحيّا الرئيس اللبناني، في كلمة اليوم بمناسبة اليوم العالمي للفرانكوفونية، الناطقين كليا أو جزئيا باللغة الفرنسية في لبنان والعالم، مشيرًا إلى أن الزيارة المزمع أن تقوم بها الأمينة العامة للمنظمة العالمية للفرانكوفونية لويز موشيكي وابو، إلى لبنان يوم الثلاثاء المقبل، تمثل دليلا على هذا الالتزام والعلاقة التاريخية المميزة بين لبنان ومجموعة الدول الفرانكوفونية.

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