أهالي بني سويف يشيعون جثمان النائب سعد عبود بعد وفاته بفيروس كورونا

شيع أهالي بني سويف جنازة عضو مجلس النواب الأسبق سعد عبود ونائب رئيس حزب الكرامة، عقب صلاة ظهر اليوم السبت، من مسقط رأسة بقرية ابو شربان بمركز ببا جنوب بني سويف، ودفنه بمقابر العائلة بالقرية، إذ توفى عبود أمس إثر إصابته بفيروس كورونا.

ونعى عدد من نواب بني سويف وفاة النائب على صفحاتهم بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث نعى النائب عبدالله مبروك عضو مجلس النواب عن مركز ببا الراحل، واصفًا إياه بأحد رموز الدائرة، ووصف عبود بالسياسي والمناضل صاحب المواقف والذي أفنى سنوات حياته في محاربة الفساد، مشيرًا إلى أنَّه يعد أحد رموز مركز ببا ومحافظة بني سويف.

وأكد أحد أقارب النائب الأسبق سيقام سرادق العزاء بمنزل أسرة النائب بقرية أبو شربان؛ لتلقي العزاء في وفاته على مدار ثلاث أيام متتالية.