أطباء الرعاية المركزة في ألمانيا يطالبون بالعودة إلى إغلاق فبراير

طالب أطباء الرعاية المركزة في ألمانيا بالعودة إلى الإغلاق العام في جميع أنحاء البلاد؛ بسبب الارتفاع القوي في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وفي تصريحات لصحيفة "اوجسبورجر الجماينه" الألمانية الصادرة اليوم السبت، قال جيرنوت ماركس، رئيس الجمعية الألمانية متعددة التخصصات لطب الطوارئ والرعاية المركزة: "لابد من التصرف على نحو عاجل"، محذرا من أنه في حال عدم التدخل، من الممكن لمعدل الإصابة الأسبوعي في ألمانيا أن يرتفع بشكل سريع جدا إلى 200 وهو ما سيؤدي إلى زيادة أعداد مرضى الرعاية المركزة.

وأضاف ماركس: "من وجهة نظرنا، لا يمكن لهذا السبب إلا فرض إغلاق فبراير الماضي".

وتابع ماركس بالقول إن هذه هي اللحظة التي يمكن فيها المخاطرة بصيف مريح بسبب اللامبالاة "وكل ما يتم السماح به الآن سيتعين دفع ثمنه لاحقا بالفائدة، والفائدة المركبة"، وحذر طبيب الرعاية المركزة من أن الأمر "يتعلق كثيرا بالمعاناة".

وقال ماركس إنه حتى المرضى الذين لا يواجهون مسارا خطيرا لمرض كوفيد-19، سيعانون من تداعيات لاحقة مثل الإرهاق أو فقدان حاسة التذوق.