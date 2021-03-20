إعادة فتح دور العبادة جنوب غربي الولايات المتحدة بصورة أسرع

يجري إعادة فتح دور العبادة ببطء في جميع أنحاء الولايات المتحدة، لكنه يتم بشكل أسرع بوجه عام في الولايات الجنوبية الغربية.

وتظهر المدن الكبيرة التي تضررت بشدة جراء فيروس كورونا وحظر التجوال استخداما فاترا للمنشآت الدينية في أوائل شهر مارس، وفقا لبيانات مؤسسة بريفو، التي تسجل زمن ومكان الفعاليات التى يسمح فيها بدخول عشرات الملايين من المباني التجارية من الأبواب المتصلة بمنصته، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وتظهر بيانات مدينة نيويورك إعادة فتح أقل من ثلث دور العبادة وفي سان فرانسيسكو أعيد فتح أقل من نصف دور العبادة، بينما أعيد فتح أكثر من 83 % منها في سولت ليك سيتي بولاية يوتا.

وبشكل عام، تظهر بيانات مؤسسة بريفو أن المباني التجارية في أمريكا أعيد افتتاحها بنسبة 58 % حتى 12 مارس، مقارنة بالمتوسط اليومي لما قبل الجائحة في فبراير 2020. ولا يزال دخول دور العبادة أقل بنسبة 5ر26 % من المعدلات العادية.

وفي العام الماضي، تم تحديد أقل من نصف الأمريكيين على أنهم رعايا في كنيسة أو كنيس يهودي، وهي المرة الأولى التي ينخفض فيها الرقم إلى أقل من 50 % منذ أن بدأت مؤسسة جالوب الاستطلاع بشأن هذه القضية عام 1992.