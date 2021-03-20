تقام يوم الخميس المقبل، ندوة عن أهمية التصوير من أجل تسويق المنتجات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحمل الندوة اسم "خطوات تصوير المنتجات على السوشيال ميديا"، في قاعة "الكلمة" بساقية الصاوي، في تمام السابعة مساء.

ويقدم الندوة المصور خالد محمد، وتدور حول نشأة الفوتوغرافيا ودورها في التصوير المنتجات، وكيف أصبحت الفوتوغرافيا جزءًا لا يتجزأ من حياتنا الرقمية المعاصرة؟.

كما تتناول الندوة، عدة محاور منها أهمية الصورة ومدى تأثيرها على المنتج و التسويق بشكل عام، بالإضافة إلى أهمية أن يتحلى المصور بالموهبة والخبرة وكيفية اختيار الزاوية الصحية وارتباط الصور بالسوشيال ميديا والسوق الرقمي.