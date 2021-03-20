أصلان كاراتسيف أول روسي يتوج بكأس بطولة سوق دبي الحرة للتنس

توج الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس، الروسي أصلان كاراتسيف، المصنف 42 عالمياً، بكأس الدورة الـ29 لبطولة سوق دبي الحرة للتنس، عقب فوزه اليوم السبت على الجنوب إفريقي، لويد هاريس، المصنف 81 عالميا، 6 / 3 و6 / 2.

ويعد هذا اللقب الأول لأصلان كاراتسيف في تاريخ مسيرته ضمن جولة رابطة محترفي التنس، وأول لقب للاعب روسي في تاريخ البطولة، علما أن مارات سافين كان وصيفاً لبطولة دبي في عام 2001، وميخائيل يوزني وصيفاً للبطولة في عامي 2007 و2010.

ويعد كاراتسيف أول لاعب يشارك في البطولة ببطاقة دعوة يصل إلى نهائي بطولة دبي منذ توماس موستر في عام 1997.

وقال كاراتسيف:"سعيد حقا بأدائي خلال هذا الأسبوع، بل أيضاً منذ بداية الموسم، لقد تمكنت من الوصول إلى الدور قبل النهائي ببطولة أستراليا المفتوحة، كما حققت سلسلة من الانتصارات المتتالية، لقد تدربت بجد ووصلت إلى هنا لأحصد ثمرة جهودي، كان الجميع من حولي أكثر توتراً مني لكنني حاولت الحفاظ على الخطة التي وضعتها لنفسي أن أبقى متماسكاً حتى أخر ضربة لي، ولقد نجحت بتحقيق ذلك".

وعلى الرغم من هزيمته، كان هاريس لا يزال يشعر بالتفاؤل بشأن ما حققه خلال أفضل أسبوع في حياته المهنية. وقال أول لاعب ينتقل من دور المنافسات التأهيلية إلى بعد دور الثمانية في تاريخ البطولة :"كانت مباراة اليوم صعبة حقًا، كان كاراتسيف يرمي الكرات بأسلوب هجومي صعب ومفاجئ، هناك الكثير من الإيجابيات التي يجب أخذها من هذا الأسبوع. فعلى الرغم من أداء كاراتسيف وهزيمتي أمامه، إلا أنني سأركز على الجانب الإيجابي من هذا الأسبوع لتكون منبراً لي في البطولات القادمة".