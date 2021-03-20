 نيجيريا تعتزم بدء تشغيل ميناء بحري بالمياه العميقة في لاجوس في عام 2023 - بوابة الشروق
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نيجيريا تعتزم بدء تشغيل ميناء بحري بالمياه العميقة في لاجوس في عام 2023

د ب أ
نشر في: السبت 20 مارس 2021 - 6:28 م | آخر تحديث: السبت 20 مارس 2021 - 6:28 م

تعتزم نيجيريا تشغيل ميناء بحري بالمياه العميقة في لاجوس ، يسمح لسفن أكبر بالرسو ويساعد في تخفيف الازدحام ، في عام 2023 ، وفقا لحاكم ولاية لاجوس، باباجيدي سانو أولو.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت أن الازدحام في أكبر ميناء في البلاد في أبابا، الذي يتعامل مع حوالي 80% من أنشطة الشحن ، أدى إلى عرقلة سهولة حركة البضائع من الميناء البحري إلى باقي أنحاء البلاد.

ويتم تمويل المرحلة الأولى من ميناء لاجوس البحري بالمياه العميقة بقرض قيمته 629 مليون دولار من بنك التنمية الصيني وتقوم بإنشائه شركة "تشاينا هاربور إنجنيرينج" الصينية.


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