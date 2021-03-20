لماذا يعتبر الإفراط في استهلاك اللحوم ضارا بالبيئة؟

أطباق اللحوم من الوجبات المنتشرة حول العالم، حيث إنه يتم تناولها بسبب طعمها الجيد وفوائدها، لكن الإفراط فيها يتسبب في ضعف المناعة وأمراض القلب، والأضرار لا تتوقف عند الإنسان فقط، بل تمتد إلى البيئة.

وبحسب موقع "فوتورا ساينس" الفرنسي، فإن زيادة الطلب على اللحوم يحتاج إلى تربية حيوانات أكثر وتوفير أغذية لها وأماكن للتخزين بعد الذبح، وكل ذلك يتسبب في حدوث احتباس حراري، حيث إن الثروة الحيوانية مسؤولة عن 53% من انبعاثات أكسيد النيتروز الناتج عن تسميد الحقول، و44% من انبعاثات الميثان الذي ينتجه الحيوان خلال عملية الهضم، وكلما زادت نسبة الماشية ارتفع حجم الانبعاثات الضارة.

كما أن زيادة تربية الحيوانات يؤثر على المساحات الزراعية، نتيجة تخصيص جزء كبير منها لزراعة الحبوب والبقوليات التي تستخدم في تغذية الماشية، وهذا مع الوقت يتسبب في قلة مصادر الغذاء، إضافة إلى عدم امتصاص التربة للكربون بالنسبة التي تحمي البيئة.

ويمكن عبر بعض الحلول تقليل الاحتباس الحراري والحفاظ على البيئة، منها خفض نسبة استهلاك اللحوم، حيث أنه في عام 1950 كان المواطن الفرنسي يستهلك 50 كيلوجراما من اللحوم سنويًا في المتوسط، أما اليوم، فالاستهلاك وصل إلى حوالي 85%، وهذه النسبة متشابهة إلى حد ما في أغلب بلدان العالم، وعند محاولة تقليل الاستهلاك ستنخفض غازات الاحتباس الحراري.

ومن الحلول أيضًا، تغيير تقنيات الزراعة، مثل استخدام مولدات الغاز الحيوي التي تساعد في خفض نسبة الانبعاثات.

وفي حالة عدم محاولة تقليل الاحتباس الحراري، فإن هذا يؤدي مع الوقت إلى تعرض البيئة للأضرار، مما يؤثر في النهاية على الإنسان، ومن هذه الأضرار، ارتفاع مستوى سطح البحر مما يتسبب في فقدان المياه وتأثر البنية التحتية في جميع المناطق الساحلية، واختلال التوازن البيئي، حيث ستغمر المياه بعض المناطق فيما ستعاني أخرى من الجفاف، إضافة إلى حدوث كوارث طبيعية وتقلبات مناخية، مثل فيضانات وأعاصير وهذا ينتج عنه خسائر مادية وبشرية وحدوث مجاعات.

ومن الأضرار أيضًا، نقص الغذاء بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وموت العديد من الحيوانات نتيجة نقص الغذاء والماء، وتغيير بعضها لموطنها.