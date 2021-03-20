رئيس المجلس الرئاسي الليبي يهنئ الرئيس التونسي بذكرى الاستقلال

قدم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، التهنئة للرئيس التونسي قيس سعيّد والحكومة والشعب التونسي بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لاستقلال تونس.

وقال المنفي بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، نقلته بواية أفريقيا الإخبارية اليوم السبت: "نستذكر في هذه المناسبة بفخر واعتزاز الملحمة التاريخية التي سطرها الشعب التونسي بدماء أبنائه من الآباء والأجداد لنيل الاستقلال وتحرير تراب الوطن".

وقدم المنفي الشكر والتقدير لتونس على دعمها للمسار الديمقراطي في ليبيا، مؤكدا تعزيز التعاون الثنائي الدائم وتمتين أواصر علاقات الأخوة بين البلدين خدمة لمصلحة الشعبين.

كان الرئيس التونسي قيس سعيد قد طلب خلال زيارته لليبيا يوم الأربعاء الماضي السلطات الليبية بالعمل على معرفة مصير الصحفيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري المختفيين في ليبيا منذ 2014.

وقال الرئيس سعيد في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إن من بين القضايا التي تم اثارتها خلال المباحثات بينهما هي قضية نذير وسفيان والبحث المستمر عنهما.