 أرمينيا: مقتل 3250 من قواتنا خلال الأعمال القتالية في قره باغ - بوابة الشروق
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أرمينيا: مقتل 3250 من قواتنا خلال الأعمال القتالية في قره باغ

رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان
رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان
أ ش أ
نشر في: السبت 20 مارس 2021 - 9:57 م | آخر تحديث: السبت 20 مارس 2021 - 9:57 م

أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان مقتل 3 آلاف و250 من القوات الأرمينية، جراء الأعمال القتالية في إقليم قره باغ مع أذربيجان، العام الماضي.

وقال باشينيان، خلال اجتماع مع بعض أهالي منطقة أراجاتسونسك، حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت، "تكبدنا خسائر كبيرة في الحرب"، مشيرًا إلى أن البعض يتحدث عن 10 آلاف قتيل؛ لكن الأرقام الرسمية تشير إلى 3250 قتيلا.

وأضاف أن هناك 189 عائلة تنتظر نتائج فحص الحمض النووي، وقائمة المفقودين بحاجة إلى التدقيق، معتبرًا أن حصيلة القتلى لن تتجاوز، حتى بعد تحديد كل الملابسات، 4 آلاف شخص.

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