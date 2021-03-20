المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن يؤكد دعمه لاستئناف اتفاق الرياض

أكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عيدروس قاسم الزبيدي، دعمه لدعوة استئناف تنفيذ بنود اتفاق الرياض.

وشدد الزبيدي، في كلمة له، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم السبت، على دعم المجلس الدعوة لاستئناف وإكمال تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض، ومواجهة بؤر الفوضى والتصدي لمساعي القوى التخريبية الساعية لإعاقة استكمال تنفيذ البنود، موضحا أن هناك أطرافا باتت تمارس سلطاتها منفصلة كليا عن سلطة الحكومة في العاصمة عدن.

وأشار إلى أن تلك الأطراف باتت ترفض تنفيذ عملية نقل القوات العسكرية الموجودة في شبوة ووادي حضرموت والمهرة إلى جبهات التصدي لميليشيا الحوثي الإرهابية رغم حاجة الجبهات المشتعلة إليها هناك.

يشار إلى أن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي كانا قد سارعا إلى الترحيب بدعوة السعودية لاجتماع طرفي" اتفاق الرياض" بالرياض لإكمال النقاط المتبقية، معتبرة أن تنفيذ الاتفاق هو الضمانة لتوحيد صفوف الشعب اليمني.

ونوهت الخارجية السعودية إلى أن تنفيذ اتفاق الرياض يحقن دماء اليمنيين ويرأب الصدع بينهم، كما يضمن استعادة الشعب اليمني لدولته وأمنه واستقراره.