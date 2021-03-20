 تظاهر أكثر من 20 ألف متظاهر في ألمانيا ضد إجراءات كورونا - بوابة الشروق
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تظاهر أكثر من 20 ألف متظاهر في ألمانيا ضد إجراءات كورونا

أ ش أ
نشر في: السبت 20 مارس 2021 - 7:39 م | آخر تحديث: السبت 20 مارس 2021 - 7:39 م

تظاهر أكثر من 20 ألف شخص ضد إجراءات احتواء كورونا في كاسل اليوم السبت، فيما وقعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة.

وطبقا لمصادر من الشرطة الفيدرالية فقد تم تجاهل شروط التظاهر للمدينة، والتي تسمح بالتظاهر لـ6000 مشارك فقط، ولم يلتزم العديد من المشاركين بمتطلبات ارتداء واقي الفم والأنف، خلال مظاهرة "غير قانونية"، في وسط المدينة.

وقال متحدث باسم الشرطة إن عددا من الضباط تعرضوا للهجوم، كما تعرض الصحفيون للاعتداء والإساءة اللفظية، وبحسب ما ورد استخدم ضباط الشرطة الهراوات ورذاذ الفلفل بالإضافة إلى خراطيم المياه.و تم القبض على العديد من المتظاهرين.

واحتشد المتظاهرون عند ساحة فريدريشسبلاتز، حيث تجمع الآلاف من الأفراد والعائلات، والمفكرين وأصحاب المشاريع الخاصة تجار التجزئة، والمجموعات المناهضة لإجراءات التلقيح.

وقد اختلطت اللافتات والأعلام من كل الجهات، وتعالت الصيحات وحملوا لافتات (يجب أن ترحل ميركل).

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