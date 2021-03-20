بايدن: انسحابنا من أفغانستان بحلول الأول من مايو لن يكون قرارا سهلا

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن ان اتخاذ قرار بسحب ما تبقى من القوات الأمريكية من افغانستان بحلول الاول من مايو القادم "لن يكون قرارا سهلا".

وتوقع بايدن فى مقابلة أجرتها معه شبكة "ايه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية ان يحتاج الأمر الى مزيد من الوقت لاتخاذ قرار طالما بقيت عملية بناء السلام هناك متعثرة.

وأشارت الشيكة الامريكية الى ان العمل على سحب القوات الامريكية من افغنستان ربما يكون الموضوع الوحيد محل الاتفاق بين ادارة بايدن الديمقراطية الحالية وادارة سلفه ترامب الجمهورية السابقة، حيث إن كلا الرئيسين مقتنع بضرورة استعادة الجنود الأمريكيين البالغ عددهم 2500 جندى من افغانستان الى أرض الوطن.

جدير بالذكر أن 13 ألفا من قوات الجيش الامريكى كانت تعمل فى أفغانستان طيلة الأعوام العشرين الماضية سعيا إلى مكافحة الارهاب ولجم المسلحين المتشددين وبناء دولة مستقرة هناك ذات نظام ديمقراطى، كما اعتمدت قوات حلف شمال الاطلنطى فى أفغانستان والبالغ قوامها سبعة آلاف مقاتل بصورة أساسية على الدعم العسكرى الامريكى لها طيلة الأعوام الماضية.

ورغم قيام الإدارات الأمريكية المتعاقبة بعمليات سحب جزئى متدرجة للقوات الأمريكية العاملة فى أفغانستان، إلا أن هدف مكافحة الارهاب فى أفغانستان ظل هاجسا وهدفا استراتيجيا أمام مخططى الدفاع والسياسة الخارجية الأمريكيين طيلة الأعوام التسعة عشرة الماضية التى لقى فيها 2500 جندى امريكى مصرعهم فى أفغانستان وأُصيب 21 ألفا آخرين فى العمليات العسكرية هناك، وهو ما جعل ملف بقاء القوات الأمريكية فى مسارح العمليات الافغانية الوعرة قضية اجتماعية وإنسانية وسياسية شائكة داخل المجتمع الأمريكى وتحديا لكل ساكنى البيت الأبيض من الرؤساء الأمريكيين.