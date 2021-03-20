مقتل 5 من رجال الشرطة الفلبينية في اشتباك مع متمردين



قتل خمسة من أفراد الشرطة في اشتباك مع من يشتبه بأنهم من المتمردين الشيوعيين في شرق الفلبين، طبقا لما ذكره قائد شرطة اليوم السبت.



وأصيب اثنان من رجال الشرطة أيضا في الاشتباك، الذي وقع مساء أمس الجمعة، في قرية نائية في بلدة "لابو" بإقليم "كامارينيس نورت" على بعد حوالي 200 كيلومتر جنوب شرق مانيلا.



وقال جوانشو إيبيس، قائد شرطة بلدة لابو، إن رجال الشرطة كانوا في دورية في قرية "دوماجمانج" عندما تصدوا لمجموعة من المسلحين، مما أدى لنشوب القتال.



ولم ترد أي تقارير عن سقوط ضحايا في صفوف المتمردين.



وكان الرئيس رودريجو دوتيرتي قد أمر في وقت سابق من هذا الشهر رجال الشرطة والجيش بقتل المتمردين الشيوعيين وعدم احترام حقوق الإنسان.



ويقاتل المتمردون الشيوعيون الحكومة الفلبينية منذ أواخر حقبة ستينيات القرن الماضي، مما جعل الحركة واحدة من أقدم حركات التمرد اليساري في آسيا.



وأنهى دوتيرتي في نوفمبر 2017، محادثات سلام مع المتمردين الشيوعيين، وسط هجمات بلا هوادة يشنها المتمردون، وفشلت جهود استئناف المفاوضات حتى الآن.