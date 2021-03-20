♦ «ثورة 1919 فى الأدب والسينما»

دينا حشمت

دار الشروق

الكتاب يقدم تحليلًا نافذًا لمجموعة واسعة من الأعمال الأدبية والفنية المصرية، التى قننت ورسخت ثورة 1919 بوصفها لحظة من أهم لحظات الانتصار الوطنى، وتطرح تساؤلات عميقة حول السردية السائدة بخصوص الوحدة الوطنية والتناغم الطبقى إبان ثورة 1919 وفى أعقابها، وهى بتقديمها أصواتًا بديلة متنوعة تقدم هذه «اللحظة» أو «المساحة» التاريخية باعتبارها مسارات طويلة تتضافر فيها عناصر متنوعة ومتشظية، تعبر عن نفسها بمزيج من البهجة والغضب والمقاومة والاحتفال.



♦ «كل الشهور يوليو»

إبراهيم عيسى

دار الكرمة

يُقدم عيسى، أحدث رواياته بعبارة «إلى الذين يبحثون عن الحقيقة، إنها تبحث عنكم»، ثم يتبعها بتنويه بالغ الوضوح يقول فيه: «كل شخصيات هذه الرواية حقيقية، وجميع أحداثها تستند إلى عشرات المراجع والمصادر، من مذكرات ويوميات ووثائق ودراسات وشهادات مسجلة وسجلات رسمية وكتب ودوريات»، فى تأكيد مباشر إلى أن الرواية لا تُغرق فى الخيال السردى على حساب التوثيق، وبالمثل فإنها لا تنحاز إلى النزعة الوثائقية على حساب الجماليات وبلاغة الحكاية، وعلى هذا المسار من التوازن الدقيق يمضى إبراهيم عيسى طوال صفحات روايته التى تجاوزت 650 صفحة من القطع المتوسط.



♦ «الجريمة العثمانية»

وليد فكرى

الرواق للنشر

عن جريمة دولة آل عثمان، التى سيطرت على بلاد العرب والمسلمين لأكثر من أربعة قرون، فدمّرت حضارتهم العظيمة التى بقيت لمدة ثمانية قرون كأعظم حضارات التاريخ الوسيط.. قائمة طويلة من المجرمين، ما بين سلاطين دمويين، وباشوات فاسدين، وجُند همج.. قتل، سلب، نهب، فساد، تدمير، خيانات.. تزدحم بها صحيفة سوابق العثمانيين.. تفاصيل صادمة لوقائع وأحداث إجرامية لا تسقط بالتقادُم.. فعن تلك الجريمة العثمانية تأتى فصول الكتاب.



♦ «الأصل»

دان براون

الدار المصرية اللبنانية

الدار العربية للعلوم ناشرون

رواية الأصل هى الرواية الخامسة لدان براون، والتى تنقل الأستاذ روبرت لانغدون من جامعة هارفارد إلى عالم مألوف لملايين محبى روايات براون – الفن والدين والقتل وتدمير الأرض السر.

يحاول دان براون فى هذه الرواية أن يجيب عن أصل البشرية (وليس أصل الكون) واتجاه التقدم البشرى، وفى إطار العلم والدين المتميزين بالخيال العلمى المسلية، يجيب على الأسئلة منذ ولادة البشرية. أكثر القضايا إثارة للجدل والمثيرة للجدل. يلعب دان براون الحد الفاصل بين الملحدين والمؤمنين هذه المرة، ويفضل بشكل غير مباشر الملحدين من خلال بطله الثانوى «إدموند كيرش» نفسه.