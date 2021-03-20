سبورتنج يهزم الزمالك في الدوري العمومي لسيدات اليد

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خسر الفريق الأول لكرة اليد سيدات بنادي الزمالك أمام مستضيفه سبورتنج بنتيجة 27-22 في المباراة التي أقيمت عصر اليوم السبت بصالة نادي سبورتنج بالإسكندرية ضمن منافسات بطولة دوري عمومي سيدات للموسم ٢٠٢٠/٢٠٢١.

وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة قاسم إبراهيم منح اللاعبات راحة سلبية غدا الأحد قبل العودة للتدريبات.

ويستعد الزمالك لمواجهة هليوبوليس يوم ٣ أبريل من الشهر المقبل في الرابعة عصرا بصالة القلعة البيضاء.

ويقود الزمالك كلا من قاسم إبراهيم مديراً فنيا، وأحمد عبد الجواد مدربا عاما، ومحمد مصطفى مدربا لحراس المرمى، وسهام ركابي مدربة أحمال، وآمال محمد إدارية الفريق.