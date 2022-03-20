افتتاح جزء من حصن بابليون بمصر القديمة بعد ترميمه

افتتحت وزارة السياحة والآثار، جزءا من مبنى حصن بابليون بمجمع الأديان بمصر القديمة للزيارة؛ وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال ترميمه.

وقال العميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للمشروعات والمشرف العام على مشروع القاهرة التاريخية، إنه تم افتتاح جزء الحصن الواقع في جهة بوابة المتحف القبطي، وذلك بعد الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى من المشروع والتي شملت تنظيف جميع واجهات الحصن الخارجية والداخلية وإزالة كل الاتساخات والأتربة والبقع العالقة بالأحجار.

وأكمل: بالإضافة إلى تطوير منظومة الإضاءة في جميع أجزاء الحصن الدائري والتي ساهمت بشكل أساسي في إظهار الجمال المعماري للحصن والوظيفة الأصلية للمبنى، كما تم ملئ العراميس لتوضيح شكل الأحجار المتواجدة وترميم الأجزاء المتدهورة منها، وعمل الشبابيك الخاصة بالحصن بمشاركة معهد الحرف الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار.

وذكر العميد هشام سمير، أنه جارى استكمال المرحلة الثانية من أعمال الترميم، والتي تتضمن ترميم الجزء الجنوبي من الحصن الموجود أسفل الكنيسة المعلقة والمسمى ببوابة عمرو، مؤكدا أن افتتاحه كليا قريبا واستقبال الزائرين.